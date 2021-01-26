Фомин: я чем-то похож по антропометрии на Бускетса, поэтому выбрал его ориентиром

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал о футболисте, которого выбрал ориентиром.



«Бускетс выиграл с «Барселоной» и со сборной Испании всё что только можно, при этом он не выделяется какими-то особыми антропометрическими данными. Он играет за счёт головы, выбора позиции и техники. Наверное, я чем-то похож на него антропометрией, поэтому выбрал его ориентиром. Да, болею за „Барселону“, хотя у них сейчас тяжёлый период. А так, стараюсь смотреть весь европейский футбол», — приводит слова Фомина официальный сайт «Динамо».

Фомин — воспитанник «Краснодара». В августе 2020 года перешёл из «Уфы» в московское «Динамо». В нынешнем сезоне в 20 матчах за московское «Динамо» во всех турнирах забил три мяча и отдал три результативные передачи.