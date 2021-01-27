Педро Роша сравнил Карреру и Тедеско

Фланговый нападающий московского «Спартака» Педро Роша, недавно вернувшийся из аренды, сравнил наставника команды до своего отъезда и после своего возвращения: Массимо Карреру и Доменико Тедеско соответственно.

«С Каррерой общались мы не очень много, у нас не было каких-то особых отношений. Но я старался не обращать на это внимание, выкладывался на полную, чтобы в любую минуту быть готовым и помочь команде. Каррера достаточно эмоциональный: много говорил, жестикулировал, как и все итальянцы. На бровке во время игры шла экспрессия.

Я видел несколько матчей «Спартака» при Тедеско и наблюдал, как он себя ведёт — и да, заметно, что у него тоже итальянские корни. Эмоциональный, с большим количеством жестов. В этом плане они похожи.

Один раз мы обстоятельно поговорили с Тедеско: тренер сказал, что рад моему возвращению в «Спартак», что хочет получше узнать меня как футболиста. И пожелал удачи», — рассказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Напомним, Роша покинул «Спартак» и отправился в «тур» из аренд ещё в апреле 2019 года. С тех пор он успел поиграть за «Крузейро» и «Фламенго».