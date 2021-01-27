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Педро Роша: не знал о лимите на легионеров, когда ехал в Россию

Педро Роша: не знал о лимите на легионеров, когда ехал в Россию
Футбол / РПЛ 0

Фланговый нападающий московского «Спартака» Педро Роша рассказал, когда впервые узнал о лимите на легионеров в России и как это повлияло на его мотивацию.

«Узнал о лимите на легионеров, только когда приехал в Россию.

На мотивацию лимит не влияет, мотивация у меня есть всегда — вне зависимости от того, есть лимит на легионеров или нет. Я просто хочу играть за «Спартак» и быть лучшим», — сказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Напомним, Педро Роша пополнил состав «Спартака» летом 2017 года. Уже в апреле 2019 года нападающий отправился в бразильский «Крузейро» на правах аренды. Далее последовала аренда во «Фламенго», которая завершилась 31 декабря 2020 года. Сейчас Роша находится в расположении «Спартака».

«Хочу играть за «Спартак» и быть лучшим». Педро Роша вернулся!
Успел вылететь в бразильскую ФНЛ и нарисовал лого своего бренда.
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