Педро Роша: не знал о лимите на легионеров, когда ехал в Россию

Фланговый нападающий московского «Спартака» Педро Роша рассказал, когда впервые узнал о лимите на легионеров в России и как это повлияло на его мотивацию.

«Узнал о лимите на легионеров, только когда приехал в Россию.

На мотивацию лимит не влияет, мотивация у меня есть всегда — вне зависимости от того, есть лимит на легионеров или нет. Я просто хочу играть за «Спартак» и быть лучшим», — сказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Напомним, Педро Роша пополнил состав «Спартака» летом 2017 года. Уже в апреле 2019 года нападающий отправился в бразильский «Крузейро» на правах аренды. Далее последовала аренда во «Фламенго», которая завершилась 31 декабря 2020 года. Сейчас Роша находится в расположении «Спартака».