Педро Роша: Ещенко называл нас с Айртоном китайцами

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал о языковых особенностях во взаимоотношениях между футболистами красно-белых.

«Ещенко и Джикия знают пару слов на португальском — правда, в основном ругательства. Ещенко любит изучать языки, а чаще всего с иностранцами говорит Маслов — у него неплохой английский.

Ещенко просто замечательный парень! Тепло встретил, когда я только пришёл, постоянно шутит про меня и Айртона: что мы говорим непонятно, как китайцы.

С Айртоном мы, кстати, подружились уже в Москве — в Бразилии не общались, хотя играли несколько раз друг против друга. Мы близки, как и все бразильцы, нас объединяет особенный дух: всегда на позитиве, постоянно радуемся жизни», — сказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.