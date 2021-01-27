Ибрагимович — Лукаку: иди занимайся своим вуду-дерьмом

Стала известна причина конфликта между форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем и нападающим «Интера» Ромелу Лукаку во время четвертьфинального матча Кубка Италии, который завершился победой «Интера» со счётом 2:1.

В концовке первого тайма встречи защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. Как сообщает Sport Mediaset, швед сказал Лукаку следующую фразу: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осел. На это Лукаку ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын».

Арбитр дал обоим игрокам по жёлтой карточке.

Возможно, Ибрагимович вспомнил слова владельца «Эвертона» Мошири в 2018 году, когда, говоря о переводе бельгийца в «Манчестер Юнайтед», он сказал, что мать нападавшего во время поездки в Африку, посоветовала его сыну перейти «Челси» и это было «что-то связанное с вуду». Сам Лукаку отрицал это.