Конте прокомментировал конфликт Ибрагимовича и Лукаку в Кубке Италии

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал конфликт нападающего Ромелу Лукаку с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем во время четвертьфинала Кубка Италии (2:1).
«Честно говоря, я был игроком, поэтому знаю, что во время игры может вспыхнуть гнев, и возникают ситуации, когда ты злишься. Важно контролировать свой гнев. Было приятно видеть Ромелу таким сосредоточенным. У Ибрагимовича есть решимость победителя, воина, и я думаю, что Ромелу растёт в этом аспекте. Если честно, я рад видеть Лукаку таким воодушевлённым», — приводит слова Конте Football Italia.
Напомним, в концовке первого тайма встречи защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. Сообщается, что швед сказал Лукаку следующую фразу: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осел. На это Лукаку ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын».
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