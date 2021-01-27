Пиоли об удалении Ибрагимовича: Златан мог бы притормозить

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о конфликте форварда Златана Ибрагимовича и нападающим «Интера» Ромелу Лукаку во время четвертьфинального матча Кубка Италии (1:2).

«Конфликт оказал влияние, так как первая жёлтая карточка Ибрагимовича привела ко второй. Они двое взрослых, они что-то сказали друг другу, я не знаю что. Бывает, надо ждать. Вторая жёлтая карточка была вызвана его желанием помочь команде. Он мог бы притормозить, но такое случается», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Напомним, в концовке первого тайма встречи защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. Сообщается, что швед сказал Лукаку следующую фразу: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осел. На это Лукаку ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын». Арбитр показал футболистам по жёлтой карточке. Во втором тайме швед получил вторую жёлтую и был удалён с поля.