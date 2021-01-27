Пиоли об удалении Ибрагимовича: Златан мог бы притормозить

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о конфликте форварда Златана Ибрагимовича и нападающим «Интера» Ромелу Лукаку во время четвертьфинального матча Кубка Италии (1:2).
«Конфликт оказал влияние, так как первая жёлтая карточка Ибрагимовича привела ко второй. Они двое взрослых, они что-то сказали друг другу, я не знаю что. Бывает, надо ждать. Вторая жёлтая карточка была вызвана его желанием помочь команде. Он мог бы притормозить, но такое случается», — приводит слова Пиоли Football Italia.
Напомним, в концовке первого тайма встречи защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. Сообщается, что швед сказал Лукаку следующую фразу: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осел. На это Лукаку ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын». Арбитр показал футболистам по жёлтой карточке. Во втором тайме швед получил вторую жёлтую и был удалён с поля.
- 27 января 2021
-
03:22
-
02:47
-
02:24
-
02:07
-
01:49
-
01:32
-
01:15
-
01:15
-
01:07
-
01:06
-
00:57
-
00:52
-
00:47
-
00:14
-
00:12
-
00:01
- 26 января 2021
-
23:52
-
23:41
-
23:41
-
23:36
-
23:36
-
23:21
-
23:13
-
23:04
-
23:03
-
22:56
-
22:56
-
22:50
-
22:48
-
22:32
-
22:20
-
22:20
-
22:18
-
22:12
-
21:59