Пиоли: матч с «Интером» вышел равным. Единственная разница — у нас было на игрока меньше

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о поражении в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Интером» (1:2).



«Мы разочарованы вылетом, потому что для нас это был важный турнир. «Милан» показал, что является сильной командой, которая здорово удерживает счёт, но удаление Ибрагимовича очень сильно усложнило нам жизнь.



Что не работало? Нам было очень тяжело в меньшинстве, к тому же мы сыграли наивно, подарив сопернику пенальти. Хотя после этого поражения у меня гораздо больше позитивных чувств и уверенности в будущем, чем после матча с «Аталантой».



В целом это был равный матч. Единственная разница заключалась в том, что у нас было на игрока меньше. Если бы составы остались равными, результат мог бы быть любым. К тому же на момент удаления мы вели 1:0», — цитирует Пиоли Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

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