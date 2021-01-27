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Кокорин посетил тренировку «Фиорентины» и пообщался с Рибери. Видео

Кокорин посетил тренировку «Фиорентины» и пообщался с Рибери. Видео
Футбол / Италия 0
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Новичок «Фиорентины» нападающий Александр Кокорин, перешедший в клуб из московского «Спартака», начинает осваиваться в команде.

Пресс-служба «фиалок» выложила видео с тренировки, которую посетил 29-летний российский футболист. Александр понаблюдал за тем, как занимаются его новые партнёры, а также пообщался со звёздным полузащитником Франком Рибери.

Видео доступно на YouTube-канале «Фиорентины».

Кокорин прилетел в Италию 25 января. По прибытии он прошёл медицинское обследование в клинике «Вилла Стюарт». Контракт с «Фиорентиной» будет рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составит € 4,5 млн.

Напомним, Кокорин перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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