Кокорин посетил тренировку «Фиорентины» и пообщался с Рибери. Видео

Новичок «Фиорентины» нападающий Александр Кокорин, перешедший в клуб из московского «Спартака», начинает осваиваться в команде.



Пресс-служба «фиалок» выложила видео с тренировки, которую посетил 29-летний российский футболист. Александр понаблюдал за тем, как занимаются его новые партнёры, а также пообщался со звёздным полузащитником Франком Рибери.

Видео доступно на YouTube-канале «Фиорентины».

Кокорин прилетел в Италию 25 января. По прибытии он прошёл медицинское обследование в клинике «Вилла Стюарт». Контракт с «Фиорентиной» будет рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составит € 4,5 млн.



Напомним, Кокорин перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.