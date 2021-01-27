Илья Геркус: «Локомотиву» проще отпустить Жалолиддинова на все четыре стороны

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал расторжение контракта полузащитника Жасура Жалолиддинова с «железнодорожниками».
«Тем, кто удивляется, как это «Локомотив» бесплатно отпускает Жасура Жалолиддинова, напомню, что игрока отзаявили из чемпионата России. То есть за «Локомотив» он сыграть не может. Это, в теории, основание для разрыва контракта со стороны игрока с выплатой ему всей зарплаты до конца контракта. Есть прецеденты. Так что «Локомотиву» проще отпустить его на все четыре стороны. Может и компенсацию небольшую заплатили. Такая же ситуация и с Джорджевичем», — написал Геркус в своём «телеграме».
Напомним, «Локомотив» подписал Жалолиддинова прошлым летом. Хавбек находился в статусе одного из наиболее талантливых молодых игроков Узбекистана, он даже вошёл в список 60 главных талантов мирового футбола 2002 года рождения по версии The Guardian. Однако шанса заиграть в стане «железнодорожников» он так и не получил — игрока отправили на правах аренды в «Тамбов».
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