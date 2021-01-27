Луческу: верю, что Кокорин сможет заиграть в «Фиорентине» и вернётся в сборную

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».
«Трансфер Кокорина в Италию очень важен не только для него, но и для всего российского футбола. Конечно, это большой сюрприз для всех, но именно его качества дали ему эту возможность. Саша быстрый и с хорошей техникой. Может, ему понадобится чуть-чуть изменить ментальность, профессиональную в том числе. Но я надеюсь и верю, что он вернётся в сборную России. Саша это заслужил.
Он не слишком возрастной игрок. На профессиональном уровне игроки после 30 лет ещё больше благодарны за такой опыт. К тому же в Италии очень важна тактика, что сложнее даётся молодым игрокам. Им нужно время, а Саша уже готов играть на таком уровне, ему будет проще. Вопрос в том, как он интегрируется в состав, но я верю, что он сможет заиграть», — цитирует Луческу Sport24.
- 27 января 2021
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