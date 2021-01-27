Сергей Семак оценил выступление молодых игроков «Зенита» на первом сборе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление молодых игроков клуба из Санкт-Петербурга на первом сборе.



«Кто-то лучше готов, кто-то — чуть хуже. Молодым ребятам, которые приехали из молодёжной команды и «Зенита-2», сложно. Конечно, здесь большая разница в интенсивности тренировок, в функциональном состоянии игроков. Футболисты основы привыкли работать в таком режиме, знают, что такое сборы, а молодым игрокам гораздо сложнее, и состояние переутомления мешает им играть более раскованно и целостно. При этом есть и положительные моменты — кто-то нас приятно удивил, кто-то не удивил. Нужно работать, мы будем думать. Получили хорошую пищу для размышлений — будем думать вместе с нашим руководством и с Андреем Аршавиным. Будем обсуждать с тренерами молодежной команды и «Зенита-2», как поступить лучше для наших молодых игроков.



Мы ждём результатов тестирования, которое мы сегодня провели. Если у нас не будет форс-мажоров, то понятно. Может быть, позовём кого-то еще из «Зенита-2», потому что сейчас у нас ровно двадцать полевых игроков, которые могут принять участие в матчах. На вторых сборах мы снова будем играть двумя составами и, возможно, кого-то позовём или сделаем небольшую рокировку», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

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