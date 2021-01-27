Погба: Ибрагимович — последний человек, кого я считаю расистом. Он слишком любит меня

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о конфликте в четвертьфинальном матче Кубка Италии «Интер» — «Милан» (2:1).
«Златан — расист? Он слишком сильно меня любит, поэтому это последний человек, кого я считаю расистом! Бросьте, не надо с этим шутить!» — написал Погба в своём «твиттере».
Напомним, в конце первого тайма между нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем и нападающим «Интера» Ромелу Лукаку произошла стычка. Швед сказал Лукаку: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осёл». На это бельгиец ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын».
Оба футболиста получили по жёлтой карточке.
Возможно, Ибрагимович вспомнил слова владельца «Эвертона» Фарада Мошири, сказанные в 2018 году, когда, комментируя переход бельгийца в «Манчестер Юнайтед», он сказал, что мать нападающего во время поездки в Африку посоветовала сыну перейти «Челси» и это было «каким-то образом связанное с вуду».
- 27 января 2021
-
21:38
-
21:37
-
21:30
-
21:30
-
21:12
-
21:02
-
20:59
-
20:52
-
20:41
-
20:30
-
20:30
-
20:09
-
20:06
-
19:55
-
19:50
-
19:39
-
19:35
-
19:27
-
19:20
-
19:18
-
19:05
-
18:59
-
18:53
-
18:53
-
18:35
-
18:25
-
18:18
-
18:12
-
18:10
-
18:01
-
17:53
-
17:38
-
17:34
-
17:29
-
17:16