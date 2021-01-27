Погба: Ибрагимович — последний человек, кого я считаю расистом. Он слишком любит меня

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о конфликте в четвертьфинальном матче Кубка Италии «Интер» — «Милан» (2:1).



«Златан — расист? Он слишком сильно меня любит, поэтому это последний человек, кого я считаю расистом! Бросьте, не надо с этим шутить!» — написал Погба в своём «твиттере».



Напомним, в конце первого тайма между нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем и нападающим «Интера» Ромелу Лукаку произошла стычка. Швед сказал Лукаку: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осёл». На это бельгиец ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын».



Оба футболиста получили по жёлтой карточке.



Возможно, Ибрагимович вспомнил слова владельца «Эвертона» Фарада Мошири, сказанные в 2018 году, когда, комментируя переход бельгийца в «Манчестер Юнайтед», он сказал, что мать нападающего во время поездки в Африку посоветовала сыну перейти «Челси» и это было «каким-то образом связанное с вуду».

Ибрагимович — Лукаку: иди занимайся своим вуду-дерьмом