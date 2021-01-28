Бербатов: Суарес не пожалеет об уходе из «Барсы». Сейчас он, должно быть, умирает от смеха

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высоко оценил игру форварда мадридского «Атлетико» Луиса Суареса, а также раскритиковал «Барселону» за решение расстаться с уругвайцем прошлым летом.



«Суарес – машина. Посмотрите, как «Атлетико» лидирует в чемпионате после его прихода. 7 очков отрыва от второго места и два матча в запасе. Луис сейчас, должно быть, умирает от смеха.



Я очень рад тому, как сейчас всё складывается, потому что «Барселона» плохо обошлась с Суаресом. Один из лучших игроков клуба за последние годы заслуживал другого отношения. «Барселона» повела себя неуважительно и теперь расплачивается за решение отпустить Луиса. Уверен, Суарес не пожалеет, что ушёл, учитывая, как складывается его карьера в «Атлетико», — цитирует Бербатова AS со ссылкой на Betfair.

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