Андрей Егорычев: папа звонит и говорит мне: «Ты красава, «Зениту» забил два»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев прокомментировал результат товарищеского матча с «Зенитом» (2:3) и свои забитые голы.



«Зенит» — очень хорошая команда. Игра была тяжёлая. Наверное, из-за того, что накопилась усталость на этом сборе, было тяжело играть в физическом плане. К тому же «Зенит» — организованная команда, где собраны сильные в индивидуальном плане игроки. Было тяжело, но интересно играть с таким соперником. Думаю, что ту работу, которую мы должны были выполнить, мы сделали.



Классные голы получились, приятно было забить. Не сказать, что я прямо супер рад. Всё-таки это товарищеская игра, но не каждую игру я забиваю два гола, да даже один гол не каждый матч получается забить. Но больше приятно от того, что папа звонит и говорит мне: «Ты красава, «Зениту» забил два». От этого мурашки по коже, счастье и настроение», — цитирует Егорычева пресс-служба «Урала».

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