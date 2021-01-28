Андрей Егорычев: папа звонит и говорит мне: «Ты красава, «Зениту» забил два»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев прокомментировал результат товарищеского матча с «Зенитом» (2:3) и свои забитые голы.
«Зенит» — очень хорошая команда. Игра была тяжёлая. Наверное, из-за того, что накопилась усталость на этом сборе, было тяжело играть в физическом плане. К тому же «Зенит» — организованная команда, где собраны сильные в индивидуальном плане игроки. Было тяжело, но интересно играть с таким соперником. Думаю, что ту работу, которую мы должны были выполнить, мы сделали.
Классные голы получились, приятно было забить. Не сказать, что я прямо супер рад. Всё-таки это товарищеская игра, но не каждую игру я забиваю два гола, да даже один гол не каждый матч получается забить. Но больше приятно от того, что папа звонит и говорит мне: «Ты красава, «Зениту» забил два». От этого мурашки по коже, счастье и настроение», — цитирует Егорычева пресс-служба «Урала».
- 28 января 2021
-
14:17
-
13:50
-
13:42
-
13:36
-
13:33
-
13:14
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:43
-
12:16
-
12:08
-
11:49
-
11:40
-
11:39
-
11:32
-
11:16
-
10:57
-
10:44
-
10:33
-
10:11
-
10:01
-
09:43
-
09:39
-
08:30
-
07:55
-
07:37
-
07:24
-
07:11
-
06:13
-
05:57
-
05:44
-
05:30
-
05:13
-
04:44