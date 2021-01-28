«ПФЛ — это футбольное UFC». «КАМАЗ» предложил Хабибу Нурмагомедову место в составе

«КАМАЗ» в своём официальном «инстаграме» обратился с предложением к чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.



«Добро пожаловать, Хабиб! Предлагаем дебютировать в большом футболе в составе нашей команды. Есть ряд причин: ПФЛ – это футбольное UFC; есть удачный пример – дебют хоккеиста «Ак Барса» Артёма Лукоянова; играем каждый матч только на победу; амбициозная команда с задачей выхода в ФНЛ. Приглашаем на сборы в Новороссийск, с 12 февраля по 5 марта 2021 года», — говорится в сообщении клуба.



Ранее Нурмагомедов, завершивший карьеру в прошлом году, сообщил о намерении дебютировать в профессиональном футболе. Три дня назад он побывал на сборе московского «Спартака», где провёл матч с футболистами красно-белых.



«КАМАЗ», набрав 28 очков в 14 турах, занимает четвёртое место в 4-й группе Профессиональной футбольной лиги, третьего по силе дивизиона в России.

«Мы не только драться умеем!» Как Хабиб зарубился в футбол с игроками «Спартака» Участие в матче принял и Джано Ананидзе, покинувший клуб в 2019 году.