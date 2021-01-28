«Шутили, мол, когда в «Барселону»?» Вратарь «Зенита» Одоевский – о рукопожатии с Вальдесом

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский рассказал о рукопожатии с бывшим голкипером «Барселоны» Виктором Вальдесом.



«Были шутки в мой адрес от партнёров по команде, приятные — мол, когда в «Барселону»? Когда Вальдес на ужин пригласит? А ты его сын уже? Когда налысо побреешься? А в тот день, когда я подошёл к нему, он просто сказал мне по-английски: «Работай, трудись. Ты молодец». Это был очень крутой психологический рывок для меня, разговор с такой легендой. Ночью потом почти не спал. На следующий день прихожу с учёбы, бабушка показывает газету «Метро», и там моя фотография с Вальдесом, я ему руку жму. Бабуля бережно хранит её.



Уважаю всех вратарей без исключения. Мне нравится своей игрой Марк-Андре тер Штеген: его реакция, взрыв, прыгучесть, игра ногами, спокойствие. Очень интересно наблюдать за ним. В детстве у меня не то чтобы не было кумира, просто никого особенно не выделял», — цитирует Одоевского пресс-служба «Зенита».

Виктор Вальдес может вернуться в «Барселону»