Геннадий Орлов оценил перспективы Александра Кокорина в «Фиорентине»

Комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».
«Есть два варианта — Кокорин там заиграет и не заиграет. Посмотрим. Всё зависит от Кокорина. Тренер его принимает, относится хорошо. Команда, как он сам сказал, приняла его хорошо. Ему хочется играть, это для него вызов. Ставлю 51% против 49%, что у него пойдёт. Тем более хорошо, что он идёт в «Фиорентину», которая находится почти на дне таблицы. Он должен с ними подниматься наверх. Это лучше, чем когда Миранчук приехал в «Аталанту», которая входит в число лидеров итальянского чемпионата. Алексею трудно найти место в составе, но он старается, молодец. Вчера забил, причём выбил своим голом «Лацио» из Кубка Италии», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».
Напомним, 27 января нападающий «Спартака» Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины». Кокорин прилетел в Италию 25 января. По прибытии он прошёл медицинское обследование в клинике «Вилла Стюарт». Контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн.
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