Ещенко: Кокорин — молодец, правильно делает, что шутит на пресс-конференции

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал поведение новичка «Фиорентины» Александра Кокорина на презентации в итальянском клубе.
«Кокорин — молодец, всё правильно делает, что шутит на пресс-конференции. Я ему вчера лайк поставил, где он в виде Симпсонов. Прикольно», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
Напомним, нападающий «Спартака» Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины». 27 января состоялась презентация форварда. Контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн.
Кокорин перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
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