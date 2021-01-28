Кокорин не попал в заявку на матч «Фиорентины» с «Торино»
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку «фиалок» на матч 20-го тура Серии А с «Торино». Встреча состоится 29 января. Начало — в 22:45 мск.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн. Россиянин будет выступать в итальянском клубе под 91-м номером.
Кокорин перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
«Фиорентина» в 19 матчах набрала 21 очко и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Серии А. В 20-м туре команда сыграет с «Торино».
Александр Кокорин определился с игровым номером в «Фиорентине»
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