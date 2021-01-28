«Гранада» разгромила «Навалькарнеро» со счётом 6:0 и вышла в 1/4 финала Кубка Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Гранада» разгромила «Навалькарнеро». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль Мариано Гонсалес» в Навалькарнеро и завершилась со счётом 6:0.

На 9-й минуте встречи счёт открыл Херман Санчес. Второй гол «Гранады» забил Альберто Соро, ему ассистировал Кини. На 32-й минуте Феде Вико довёл счёт до разгромного, откликнувшись на передачу форварда Роберто Сольдадо. Спустя две минуты уже Сольдадо поразил ворота «Навалькарнеро».

Пятый гол «Гранады» во втором тайме забил защитник Димитри Фулкье с передачи Соро. Хорхе Молина забил шестой мяч, ему ассистировал Антонио Пуэртас.

«Гранада» вышла в 1/4 финала Кубка Испании. Ранее в четвертьфинал отобрались «Вильярреал», «Альмерия», «Барселона», «Леванте», «Севилья» и «Бетис».