Караваев: Моргенштерна не слушаю, но пост после гола сербам был в тему

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о своём статусе в сборной России.

«Мой статус в сборной изменился? Да, в 2020-м у меня 8 матчей за сборную, но хочется больше. Марио в октябре выбыл, что тоже дало мне шансы. Я не собираюсь расслабляться, надо продолжать качественно работать в клубе. Любой футболист хочет поехать на такой турнир, как Евро, основным. Амбиции у меня есть.

В сборной иногда играл слева в обороне, но я бы не сказал, что по сравнению с правым флангом эти позиции прям сильно отличаются. Я уже играл слева до этого, легко перестроился – никаких проблем. В сезоне времени было мало – там больше восстанавливаешься между играми, но я всё равно отрабатывал кроссы, передачи. Сейчас на сборах тоже начну. Правый защитник – моя основная позиция, поэтому подаю в основном с правой ноги и хочу довести это до автоматизма. Но и левой тоже работаю. Это обязательно.

Гол Сербии выложил под трек Моргенштерна — это Даша, мой pr-агент придумала. Сначала подумал: «Ё-маё, ну какой Моргенштерн?». Потом понял — весь прикол в начале трека, где есть слова «Слава, что ты сделал?». Я Моргенштерна не слушаю, но этот пост был в тему, всем зашло. Было много комментариев, сообщений, но, если честно, внимание меня не сильно волнует. Мне даже спокойнее, когда вокруг меня нет ажиотажа. Я понимаю, что интересен как игрок «Зенита» и сборной, и открыт, когда есть такой повод, когда это реально нужно. Но внимание не должно выходить на первый план, футбол – это главное», — сказал Караваев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сборная России в сентябре прошлого года со счётом 3:1 обыграла сборную Сербии в первом туре Лиги наций УЕФА. Один из голов за сборную России забил Караваев.