«Барселона» сыграет с «Гранадой» в четвертьфинале Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка Испании по футболу. По её итогам были сформированы следующие пары:
«Гранада» — «Барселона»
«Бетис» — «Атлетик»
«Леванте» — «Вильярреал»
«Альмерия» — «Севилья»
Матчи пройдут со 2 по 4 февраля, точные даты будут определены позднее. На полуфинальной стадии соперники проведут уже по две встречи (дома и на выезде). Победитель турнира участвует в Лиге Европы и матчах за Суперкубок Испании перед началом следующего сезона.
Действующим обладателем Кубка является «Валенсия», обыгравшая 25 мая 2019 года в финале «Барселону» со счётом 2:1 на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Розыгрыш Кубка Испании сезона-2019/2020 до сих пор не выявлен из-за коронавируса. «Реал Сосьедад» и «Атлетик» разыграют трофей 4 апреля в Ла-Корунье.
- 29 января 2021
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