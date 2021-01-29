«Барселона» сыграет с «Гранадой» в четвертьфинале Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка Испании по футболу. По её итогам были сформированы следующие пары:



«Гранада» — «Барселона»



«Бетис» — «Атлетик»



«Леванте» — «Вильярреал»



«Альмерия» — «Севилья»



Матчи пройдут со 2 по 4 февраля, точные даты будут определены позднее. На полуфинальной стадии соперники проведут уже по две встречи (дома и на выезде). Победитель турнира участвует в Лиге Европы и матчах за Суперкубок Испании перед началом следующего сезона.



Действующим обладателем Кубка является «Валенсия», обыгравшая 25 мая 2019 года в финале «Барселону» со счётом 2:1 на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Розыгрыш Кубка Испании сезона-2019/2020 до сих пор не выявлен из-за коронавируса. «Реал Сосьедад» и «Атлетик» разыграют трофей 4 апреля в Ла-Корунье.

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