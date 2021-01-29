Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» попытается купить защитника

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клуб всё же попытается заполучить защитника в связи с многочисленными травмами игроков обороны.
«Будут ли трансферы? Не знаю, но мы попытаемся. Мне нечего сказать, пока что-нибудь не произойдёт, так что посмотрим. Вчерашняя ситуация не упростила нам жизнь, но мы по-прежнему пытаемся предпринимать правильные шаги. Если будет возможность, мы это сделаем. Если нет, то нет.
Мои мысли не изменились. Мои слова – возможно! Ситуация такая же. Мы работаем над усилением. Речь о долгосрочной перспективе. Нужно решение, и мы пытаемся его найти. Не уверен, что сейчас есть доступный защитник за € 80 миллионов и что клубы готовы продавать. Нам нужно найти правильного игрока, и трансфер должен соответствовать нашему финансовому положению», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
Накануне, 28 января, «Ливерпуль» на выезде победил «Тоттенхэм Хотспур» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги (3:1), но лишился из-за травмы защитника Жоэля Матипа. В распоряжении Клоппа теперь только два здоровых профильных игрока центра обороны — молодые Натаниэл Филлипс и Рис Уильямс.
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