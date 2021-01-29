Пиоли: не оправдываю Ибрагимовича, но он точно не расист

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ситуацию вокруг конфликта форварда Златана Ибрагимовича с нападающим «Интера» Ромелу Лукаку во время четвертьфинального матча Кубка Италии (1:2).
«Я тоже был игроком, поэтому я понимаю, что такое может случиться. Конечно, я не оправдываю Златана и не поддерживаю его поведение.
Прошлое Ибры показывает нам, что он явно не расист, и это важно. Также важно отметить, что «Милан» всегда был на передовой, когда дело касалось борьбы со всеми видами дискриминации», — цитирует Пиоли ESPN.
Напомним, в концовке первого тайма встречи защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. Сообщается, что швед сказал Лукаку: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осёл». На это Лукаку ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын». Арбитр показал футболистам по жёлтой карточке. Во втором тайме швед получил вторую жёлтую и был удалён с поля.
Лукаку и Ибрагимович получили по одному матчу дисквалификации после четвертьфинального матча Кубка Италии.
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