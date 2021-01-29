Ривалдо: руководство «Барселоны» совершило ошибку, не продав Месси

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо высказался о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба.



«У „Барселоны“ было не очень хорошее финансовое состояние и до пандемии, но в прошлом году ситуация ухудшилась. После почти неизбежного ухода Месси из „Барселоны“, клубу, возможно, придётся расстаться ещё с несколькими важными футболистами, чтобы получить деньги.



Руководство „Барселоны“ совершило ошибку, не продав Месси, пока у него ещё был контракт. Можно было сделать что-то вроде продажи «Реалом» Криштиану Роналду, когда „сливочные“ заработали около € 100 млн. Грустно видеть, что такой талантливый и ценный игрок бесплатно уходит из „Барселоны“, когда клуб переживает большие финансовые проблемы», — приводит слова Ривалдо Betfair.

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