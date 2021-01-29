Форвард «Рубина» Иван Игнатьев заболел ангиной

Пресс-служба «Рубина» сообщила, что нападающий Иван Игнатьев болеет ангиной.

«На просмотре находится 21-летний нападающий из «Тюмени» Даниил Карпов. Солтмурад Бакаев по-прежнему восстанавливается от повреждения и занимается по индивидуальной программе в зале. Иван Игнатьев также из-за ангины пока не тренируется в общей группе», — говорится в сообщении казанского клуба.

В нынешнем сезоне Игнатьев провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.



В декабре 2019 года «Рубин» заплатил «Краснодару» за Игнатьева почти € 7 млн. Сообщалось, что казанский клуб может отдать игрока в аренду.

В начале января Игнатьев выложил в «сториз» своего «инстаграма» резонансное видео. В ролике 22-летний футболист, находящийся в настоящее время на отдыхе, станцевал на пляже с бутылкой пива в руке. После публикации Иван подвергся критике со стороны болельщиков.