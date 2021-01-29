Форвард «Рубина» Иван Игнатьев заболел ангиной

Пресс-служба «Рубина» сообщила, что нападающий Иван Игнатьев болеет ангиной.
«На просмотре находится 21-летний нападающий из «Тюмени» Даниил Карпов. Солтмурад Бакаев по-прежнему восстанавливается от повреждения и занимается по индивидуальной программе в зале. Иван Игнатьев также из-за ангины пока не тренируется в общей группе», — говорится в сообщении казанского клуба.
В нынешнем сезоне Игнатьев провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
В декабре 2019 года «Рубин» заплатил «Краснодару» за Игнатьева почти € 7 млн. Сообщалось, что казанский клуб может отдать игрока в аренду.
В начале января Игнатьев выложил в «сториз» своего «инстаграма» резонансное видео. В ролике 22-летний футболист, находящийся в настоящее время на отдыхе, станцевал на пляже с бутылкой пива в руке. После публикации Иван подвергся критике со стороны болельщиков.
- 29 января 2021
-
20:37
-
20:32
-
20:21
-
19:55
-
19:47
-
19:47
-
19:46
-
19:42
-
19:26
-
19:24
-
19:20
-
19:14
-
19:11
-
18:52
-
18:43
-
18:37
-
18:37
-
18:25
-
18:24
-
18:22
-
18:06
-
18:06
-
17:44
-
17:42
-
17:31
-
17:30
-
17:18
-
17:17
-
16:56
-
16:46
-
16:45
-
16:39
-
16:37
-
16:20
-
16:19