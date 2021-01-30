Реднапп: если Бэйл не заиграет в «Тоттенхэме», то где он собирается это сделать?

Бывший тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп высказался об игроке английского клуба Гарете Бэйле, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».



«Если не в „Тоттенхэме“, то где он собирается заиграть? Стоит ли ему выбирать лёгкий путь и ехать в Америку или Китай? Он явно не убеждает Моуринью своей игрой. Не хочу никого обижать, но складывается ощущение, что Бэйл не может даже зашнуровать бутсы. Не знаю, хотел ли Жозе видеть его в команде. Возможно, Бэйл не нравится Моуринью, раз тот его никогда не выпускает на поле», — приводит слова Реднаппа Goal.com.

Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» 19 сентября 2020 года, перейдя из мадридского «Реала» на правах аренды. По условиям сделки «Тоттенхэм» заплатит Бэйлу € 9,8 млн, а «Реал» по-прежнему будет выплачивать ему € 415 тыс. в неделю.