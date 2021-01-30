Тевес о ситуации вокруг Месси: сложно, когда команда не провожает тебя

36-летний аргентинский нападающий «Боки Хуниорс» Карлос Тевес высказался о ситуации вокруг нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Ты приближаешься к возрасту, когда понимаешь, что осталось немного игровой карьеры, и видишь, что команда не провожает тебя… это сложно. Но Месси больше, чем кто-либо другой, знает решение, которое он примет в июне, хотя я не представляю его в другой футболке, кроме «Барселоны», — приводит слова Тевеса Marca.

Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако его не отпустили. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются английский «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ».