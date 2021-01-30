Тевес о ситуации вокруг Месси: сложно, когда команда не провожает тебя
36-летний аргентинский нападающий «Боки Хуниорс» Карлос Тевес высказался о ситуации вокруг нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Ты приближаешься к возрасту, когда понимаешь, что осталось немного игровой карьеры, и видишь, что команда не провожает тебя… это сложно. Но Месси больше, чем кто-либо другой, знает решение, которое он примет в июне, хотя я не представляю его в другой футболке, кроме «Барселоны», — приводит слова Тевеса Marca.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако его не отпустили. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются английский «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ».
Лапорта: возможно, «ПСЖ» подпишет Месси, если продолжит нарушать финансовый фэйр-плей
Рекомендуем вам
- 30 января 2021
-
04:24
-
04:06
-
03:00
-
02:39
-
02:17
-
01:51
-
01:43
-
00:56
-
00:44
-
00:43
-
00:22
-
00:21
- 29 января 2021
-
23:54
-
23:42
-
23:41
-
23:21
-
23:14
-
22:51
-
22:36
-
22:15
-
22:10
-
21:46
-
21:31
-
21:19
-
21:06
-
20:53
-
20:37
-
20:32
-
20:21
-
19:55
-
19:47
-
19:47
-
19:46
-
19:42
-
19:26
Партнерский контент
Рекомендуем вам