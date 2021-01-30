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Агент: Евсеевым интересовались клубы из Казахстана и ФНЛ, но не срослось

Агент: Евсеевым интересовались клубы из Казахстана и ФНЛ, но не срослось
Футбол / РПЛ 0
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Известный футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что к бывшему главному тренеру «Уфы» Вадиму Евсееву проявляли интерес клубы из чемпионата Казахстана и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Что касается „Локомотива“, даже, скажем так, котировочного разговора пока не было. Но я не агент Евсеева, я его друг. Он легенда клуба. Если будет тема для звонка, из клуба позвонят ему напрямую.

У Евсеева было несколько вариантов, но пока не срослось. Им интересовались в Премьер-лиге Казахстана, а также был амбициозный клуб из ФНЛ. Но не срослось. Значит, так было надо», — приводит слова Маньякова сайт телеканала «Матч ТВ».

Евсеев возглавил «Уфу» в марте 2017 года, а в начале октября 2020 года был отправлен в отставку. На момент увольнения команда занимала предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 10 туров.

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