«Сампдория» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Сегодня, 30 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Сампдория» — «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сампдория» — «Ювентус».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. Ассистенты — Стефано Алассио и Алессио Тольфо. Резервный рефери — Фабио Мареска.
Туринский «Ювентус» в 18 встречах набрал 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Сампдория» (26) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (43). В тройку лидеров турнира входят миланский «Интер» (41) и «Рома» (37). Действующим чемпионом страны является «Ювентус».
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