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Обамеянг пропустит центральный матч 21-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед»

Обамеянг пропустит центральный матч 21-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит центральный матч 21-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает официальный сайт «канониров», 31-летний габонец вновь пропустит матч АПЛ по семейным обстоятельствам. Ранее Обамеянг рассказал о причинах отсутствия на тренировках и матчах «пушкарей». Болеет мама Пьер-Эмерика, и футболист улетел во Францию, чтобы быть рядом с ней.

Габонский нападающий пропустил матч 4-го раунда Кубка Англии с «Саутгемптоном», а также матч 20-го тура АПЛ со «святыми».

В нынешнем сезоне АПЛ Пьер-Эмерик Обамеянг провёл 17 матчей, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. «Арсенал» в 20 матчах набрал 30 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 30 января. Начало — в 20:30 мск.

Обамеянг раскрыл причину своего отсутствия в последних матчах «Арсенала»
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