Анчелотти — о матче с «Ньюкаслом»: сегодня мы забыли мотивацию и амбиции дома

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал домашний проигрыш «ирисок» в стартовом матче 21-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (0:2).
«Очень расстроены результатом матча. Ключевой момент — у нас не было такого же настроя, как у „Ньюкасла“. Знаю, мои футболисты могут показывать лучший настрой. Хорошие результаты в начале сезона были в том числе и потому, что мы показали фантастический дух на поле.
Сегодня мы пытались играть в качественный футбол, но одного качества для победы недостаточно. Вы должны играть с мотивацией и амбициями. Думаю, мы забыли все эти вещи сегодня дома.
Наш прошлый матч был в среду вечером, и мои футболисты не успели прийти в себя. Я провёл четыре или пять замен в стартовом составе, но причина проигрыша не в тактике или физике. Наша проблема только в головах.
Следующий матч — это хорошая возможность вернуться к нашему обычному настрою. Очень разочарован сегодняшним днём, но не могу забыть, что мы можем играть очень хорошо», — цитирует итальянского специалиста BBC.
Видео победного гола «Ньюкасла» в матче с «Эвертоном»
В 21 матче «Ньюкасл Юнайтед» набрал 22 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (33) — на 7-м месте. У подопечных Карло Анчелотти два матча в запасе
- 30 января 2021
-
19:36
-
19:33
-
19:20
-
19:17
-
19:07
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:39
-
18:36
-
18:26
-
18:22
-
18:22
-
18:08
-
18:04
-
17:55
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:24
-
17:19
-
17:12
-
17:06
-
17:02
-
17:00
-
16:56
-
16:55
-
16:37
-
16:35
-
16:20
-
16:08
-
15:52
-
15:51
-
15:30