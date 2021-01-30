Анчелотти — о матче с «Ньюкаслом»: сегодня мы забыли мотивацию и амбиции дома

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал домашний проигрыш «ирисок» в стартовом матче 21-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (0:2).



«Очень расстроены результатом матча. Ключевой момент — у нас не было такого же настроя, как у „Ньюкасла“. Знаю, мои футболисты могут показывать лучший настрой. Хорошие результаты в начале сезона были в том числе и потому, что мы показали фантастический дух на поле.



Сегодня мы пытались играть в качественный футбол, но одного качества для победы недостаточно. Вы должны играть с мотивацией и амбициями. Думаю, мы забыли все эти вещи сегодня дома.



Наш прошлый матч был в среду вечером, и мои футболисты не успели прийти в себя. Я провёл четыре или пять замен в стартовом составе, но причина проигрыша не в тактике или физике. Наша проблема только в головах.



Следующий матч — это хорошая возможность вернуться к нашему обычному настрою. Очень разочарован сегодняшним днём, но не могу забыть, что мы можем играть очень хорошо», — цитирует итальянского специалиста BBC.

Видео победного гола «Ньюкасла» в матче с «Эвертоном»

В 21 матче «Ньюкасл Юнайтед» набрал 22 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (33) — на 7-м месте. У подопечных Карло Анчелотти два матча в запасе