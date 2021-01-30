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«Реал» уступил «Леванте», играя с 9-й минуты в меньшинстве

«Реал» уступил «Леванте», играя с 9-й минуты в меньшинстве
Футбол / Испания 0
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Мадридский «Реал» принимал «Леванте» в матче 21-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде и завершилась проигрышем хозяев со счётом 1:2.

На 9-й минуте встречи «Реал» остался в меньшинстве. Серхио Леон выходил один на один, но был сбит Эдером Милитао. Посмотрев повтор, арбитр решил удалить защитника. На 13-й минуте Марко Асенсио получил проникающий пас, прошёл половину поля и пробил мимо вратаря. «Леванте» отыгрался на 32-й минуте. Хосе Луис Моралес красиво в касание пробил мимо Тибо Куртуа. На 78-й минуте гости вышли вперёд. Энис Барди прострелил на Рохера Марти, и 30-летний форвард вторым касанием пробил в дальний угол.

Таким образом, «Леванте» набрал 26 очков в 20 турах и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Реал» (40) по-прежнему на 2-м месте.

Испания - Примера. 21-й тур
30 января 2021, суббота. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 2
Леванте
Валенсия
1:0 Асенсио – 13'   1:1 Моралес – 32'   1:2 Марти – 78'
Удаления: Милитао – 9' / нет
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