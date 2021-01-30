«Реал» уступил «Леванте», играя с 9-й минуты в меньшинстве

Мадридский «Реал» принимал «Леванте» в матче 21-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде и завершилась проигрышем хозяев со счётом 1:2.

На 9-й минуте встречи «Реал» остался в меньшинстве. Серхио Леон выходил один на один, но был сбит Эдером Милитао. Посмотрев повтор, арбитр решил удалить защитника. На 13-й минуте Марко Асенсио получил проникающий пас, прошёл половину поля и пробил мимо вратаря. «Леванте» отыгрался на 32-й минуте. Хосе Луис Моралес красиво в касание пробил мимо Тибо Куртуа. На 78-й минуте гости вышли вперёд. Энис Барди прострелил на Рохера Марти, и 30-летний форвард вторым касанием пробил в дальний угол.

Таким образом, «Леванте» набрал 26 очков в 20 турах и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Реал» (40) по-прежнему на 2-м месте.