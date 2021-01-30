Кутепов — о фолах против Зобнина: спросил у него: «Брат, скажи, какой номер, и всё»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и защитник красно-белых Илья Кутепов высказались о товарищеском матче с «Пахтакором» (2:1).



«Пахтакор» сегодня удивил разве что агрессией и жёсткой, грубой игрой. А так, ничего особенного. Да, разозлило, что против меня много фолили. Если бы был официальный матч, то, конечно, надавали бы жёлтых и красных карточек. А так как товарищеский, судья где-то неквалифицированный", — сказал Зобнин в интервью пресс-службе «Спартака» на YouTube-канале.

«Это больше меня разозлило. Просто спросил: «Брат, какой номер, скажи, и всё», — пошутил Кутепов.

В товарищеском матче «Пахтакор» встречался с московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.