Кутепов — о фолах против Зобнина: спросил у него: «Брат, скажи, какой номер, и всё»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и защитник красно-белых Илья Кутепов высказались о товарищеском матче с «Пахтакором» (2:1).
«Пахтакор» сегодня удивил разве что агрессией и жёсткой, грубой игрой. А так, ничего особенного. Да, разозлило, что против меня много фолили. Если бы был официальный матч, то, конечно, надавали бы жёлтых и красных карточек. А так как товарищеский, судья где-то неквалифицированный", — сказал Зобнин в интервью пресс-службе «Спартака» на YouTube-канале.
«Это больше меня разозлило. Просто спросил: «Брат, какой номер, скажи, и всё», — пошутил Кутепов.
В товарищеском матче «Пахтакор» встречался с московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
«Спартак» обыграл «Пахтакор» в первом матче 2021 года
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