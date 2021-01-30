Гацкан: Вернблум показывает: вы с Калачом уже лысые, старики. А я ему: «Посмотри на табло»

36-летний полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан рассказал о жёстких футболистах, с которыми ему пришлось встречаться на футбольных полях.

«Встречались ли более жёсткие игроки, чем я? Вернблум встречался. У нас всегда интересные зарубы были. Искали друг друга на поле, чтобы потолкаться, отобрать мяч. Был момент в Ростове. Они проигрывали. Вернблум уже не знал, что делать, и начал показывать мне и Калачу: «Смотрите, у вас уже волос нет – совсем лысые, старики». В ответ я предложил ему посмотреть на табло. А там – 2:0. Стебались друг над другом.



Мне нравился Фернандо в том сезоне, когда «Спартак» стал чемпионом. Вроде всегда с мячом, но, если его разозлить, может вставить нормально. Я в молодости озорным был – быстро заводился, искал на поле обидчика, чтобы отомстить. Это всегда приводило к жёлтым карточкам. Калачёв выговаривал: «Успокойся, хватит», — сказал Гацкан в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Гацканом читайте на «Чемпионате» завтра, 31 января.