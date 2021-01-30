Рио Фердинанд вспомнил, как однажды на разминке его оскорбил болельщик «Арсенала»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в перерыве матча 21-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» вспомнил один из своих матчей с «канонирами».



«Помню, как на разминке меня оскорбил болельщик «Арсенала». Когда мы забили, я нашел его, чтобы отпраздновать. Вперёд, «Манчестер Юнайтед», – написал Фердинанд в своём «Твиттер»-аккаунте.

Фотографию можно увидеть на странице Рио Фердинанда в "твиттере".

Рио Фердинанд перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2002 года из «Лидс Юнайтед». «Красные дьяволы» заплатили за переход защитника € 46 млн. Фердинанд выступал за «МЮ» до лета 2014 года. За это время он шесть раз стал чемпионом Англии. В 2008 году в составе манкунианцев Рио Фердинанд стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.