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Рио Фердинанд вспомнил, как однажды на разминке его оскорбил болельщик «Арсенала»

Рио Фердинанд вспомнил, как однажды на разминке его оскорбил болельщик «Арсенала»
Футбол / Англия 0

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в перерыве матча 21-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» вспомнил один из своих матчей с «канонирами».

«Помню, как на разминке меня оскорбил болельщик «Арсенала». Когда мы забили, я нашел его, чтобы отпраздновать. Вперёд, «Манчестер Юнайтед», – написал Фердинанд в своём «Твиттер»-аккаунте.

Фотографию можно увидеть на странице Рио Фердинанда в "твиттере".

Рио Фердинанд перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2002 года из «Лидс Юнайтед». «Красные дьяволы» заплатили за переход защитника € 46 млн. Фердинанд выступал за «МЮ» до лета 2014 года. За это время он шесть раз стал чемпионом Англии. В 2008 году в составе манкунианцев Рио Фердинанд стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Рио Фердинанд выразил желание войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»
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