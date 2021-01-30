«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: видеообзор очередной победы «горожан» в АПЛ
В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 9-й минуте матча. Вингер «горожан» Ферран Торрес догнал мяч у лицевой, ловко разобрался с двумя соперниками и прострелил во вратарскую на нападающего Габриэла Жезуса, тот принял мяч, на паузе уложил голкипера и пробил под перекладину.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»
«Манчестер Сити» в 20 матчах набрал 44 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки» (8) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (41) и «Лестер Сити» (39).
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