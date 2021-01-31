Дубль Лукаку помог «Интеру» разгромить «Беневенто»

«Интер» принимал «Беневенто» в матче 20-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.

Дебютный гол был забит уже на 7-й минуте встречи, его автором стал нападающий гостей Риккардо Импрота, отправивший мяч в свои ворота. На 57-й минуте матча форвард Лаутаро Мартинес удвоил преимущество миланцев. Спустя 10 минут после этого счёт до разгромного довёл его коллега по нападению Ромелу Лукаку, аргентинец выступил ассистентом. На 78-й минуте встречи бельгиец поставил точку в матче, голевую передачу отдал хавбек Алексис Санчес.

Таким образом, «Интер» в 20 турах Серии А набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Беневенто» (22) — на 12-м месте.