«Милан» планирует выкупить защитника «Манчестер Юнайтед»

«Милан» хочет выкупить защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота.



По информации Sky Sports, руководство «россонери» довольно игрой 21-летнего португальца, который выступает за итальянскую команду на правах аренды, и летом 2021 года намерено полностью выкупить права на молодого защитника.



В сезоне-2020/2021 Далот провел 8 матчей в Серии А, а также 6 матчей в Лиге Европы УЕФА. На его счету 1 гол и 2 результативных передачи. «Милан» в 20 матчах набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.



Диогу Далот присоединился к манкунианцам летом 2019 года. За его трансфер «МЮ» заплатил «Порту» € 22 млн. На данный момент портал Transfermarkt оценивает 21-летнего защитника в € 12 млн.

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