Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.



По информации Sky Sports, в услугах 31-летнего нигерийца заинтересован «Аль-Шабаб». Сообщается, что клуб уже ведёт переговоры с футболистом.



31-летний нигериец выступал за «МЮ» на правах аренды с января 2020 года. Манкунианцы заплатили за годичную аренду Игало € 12 млн. Права на него принадлежат «Шанхай Шэньхуа». Контракт игрока с китайским клубом заканчивается 31 декабря 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего нападающего в € 4 млн.



В нынешнем сезоне АПЛ Одион Игало провёл всего один матч, выйдя на замену в конце матча 2-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:3). В этом сезоне на его счету также один матч на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и два матча в Кубке английской лиги.

Одион Игало объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»