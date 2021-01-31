Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации Sky Sports, в услугах 31-летнего нигерийца заинтересован «Аль-Шабаб». Сообщается, что клуб уже ведёт переговоры с футболистом.

31-летний нигериец выступал за «МЮ» на правах аренды с января 2020 года. Манкунианцы заплатили за годичную аренду Игало € 12 млн. Права на него принадлежат «Шанхай Шэньхуа». Контракт игрока с китайским клубом заканчивается 31 декабря 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего нападающего в € 4 млн.

В нынешнем сезоне АПЛ Одион Игало провёл всего один матч, выйдя на замену в конце матча 2-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:3). В этом сезоне на его счету также один матч на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и два матча в Кубке английской лиги.

Одион Игало объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021