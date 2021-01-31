Н'Домбеле оценил вероятность своего перехода в «ПСЖ»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Тангай Н'Домбеле не исключает возможность перехода в стан «Пари Сен-Жермен». 24-летний француз активно обсуждал переезд в Париж с партнёром по сборной Килианом Мбаппе.

«Я парень из окраин Парижа. Надену ли я однажды футболку «ПСЖ»? Почему бы нет. Но на сегодняшний день я в «Тоттенхэме» и у меня всё хорошо.

Я общался с Килианом Мбаппе по поводу моего возможного перехода в «ПСЖ». Мы обсуждали его на протяжении двух-трёх лет. Пока этого не произошло, у меня всё хорошо в «Тоттенхэме», но в будущем — кто знает?» — приводит слова Н'Домбеле издание Goal.

Напомним, Н'Домбеле перебрался в «Тоттенхэм» в 2019 году. Недавно появились слухи о конфликте француза с наставником «шпор» Жозе Моуринью, но сам игрок опроверг эту информацию.