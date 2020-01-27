Ндомбеле: у меня нет конфликта с Моуринью

Французский полузащитник английского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле прокомментировал слухи о напряжённых отношениях с главным тренером команды Жозе Моуринью.

«Когда я слышу об этом, смешно и мне, и моим друзьям. У меня нет и не было никаких проблем с тренером», — цитирует Ндомбеле Telefoot.

Ранее английские СМИ сообщали, что игроки «Тоттенхэма» скептически воспринимают методы работы Моуринью, однако лидеры команды Сон Хын Мин и Уго Льорис опровергли эти сообщения.

23-летний Танги Ндомбеле перешёл в «Тоттенхэм» из французского «Лиона» летом 2019 года за € 60 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Англии он провёл за лондонскую команду 15 матчей, забил два мяча и получил два жёлтые карточки.