Ндомбеле: у меня нет конфликта с Моуринью
Французский полузащитник английского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле прокомментировал слухи о напряжённых отношениях с главным тренером команды Жозе Моуринью.
«Когда я слышу об этом, смешно и мне, и моим друзьям. У меня нет и не было никаких проблем с тренером», — цитирует Ндомбеле Telefoot.
Ранее английские СМИ сообщали, что игроки «Тоттенхэма» скептически воспринимают методы работы Моуринью, однако лидеры команды Сон Хын Мин и Уго Льорис опровергли эти сообщения.
23-летний Танги Ндомбеле перешёл в «Тоттенхэм» из французского «Лиона» летом 2019 года за € 60 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Англии он провёл за лондонскую команду 15 матчей, забил два мяча и получил два жёлтые карточки.
«Тоттенхэм» ведёт переговоры о трансфере Бэйла
Читайте также
- 27 января 2020
-
07:06
-
03:00
-
02:44
-
02:02
-
00:54
-
00:50
-
00:40
-
00:36
-
00:26
-
00:24
-
00:12
- 26 января 2020
-
23:57
-
23:53
-
23:45
-
23:35
-
23:24
-
23:10
-
22:39
-
22:37
-
22:27
-
22:17
-
22:13
-
22:02
-
21:53
-
21:52
-
21:42
-
21:25
-
21:13
-
20:49
-
20:37
-
20:27
-
20:20
-
20:10
-
19:55
-
19:50
Партнерский контент