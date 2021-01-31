«Зандхаузен» обыграл «Нюрнберг», Жиров отдал голевую передачу

В матче 19-го тура второй Бундеслиги «Зандхаузен» переиграл «Нюрнберг». Встреча проходила на стадионе «Хардтвалдштадион» в Зандхаузене и завершилась со счётом 2:0.

На 43-й минуте матча счёт открыл Нильс Рёзелер, которому ассистировал российский защитник Александр Жиров. Второй гол футболисты «Зандхаузена» забили в добавленное время благодаря точному удару Даниэля Кейт-Рюэля.

«Зандхаузен» в 19 матчах набрал 18 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги. «Нюрнберг» (20) располагается на 15-м месте.

В предыдущем матче «Зандхаузена» с «Дармштадтом 98» (1:2) Жиров забил единственный гол своей команды.

30-летний Жиров является воспитанником барнаульского «Динамо». В «Зандхаузен» он перешёл летом 2018 года из красноярского «Енисея» на правах свободного агента.