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«Зандхаузен» обыграл «Нюрнберг», Жиров отдал голевую передачу

«Зандхаузен» обыграл «Нюрнберг», Жиров отдал голевую передачу
Футбол / Германия 0

В матче 19-го тура второй Бундеслиги «Зандхаузен» переиграл «Нюрнберг». Встреча проходила на стадионе «Хардтвалдштадион» в Зандхаузене и завершилась со счётом 2:0.

На 43-й минуте матча счёт открыл Нильс Рёзелер, которому ассистировал российский защитник Александр Жиров. Второй гол футболисты «Зандхаузена» забили в добавленное время благодаря точному удару Даниэля Кейт-Рюэля.

«Зандхаузен» в 19 матчах набрал 18 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги. «Нюрнберг» (20) располагается на 15-м месте.

В предыдущем матче «Зандхаузена» с «Дармштадтом 98» (1:2) Жиров забил единственный гол своей команды.

30-летний Жиров является воспитанником барнаульского «Динамо». В «Зандхаузен» он перешёл летом 2018 года из красноярского «Енисея» на правах свободного агента.

Германия - Вторая Бундеслига. 19-й тур
31 января 2021, воскресенье. 15:30 МСК
Зандхаузен
Зандхаузен
Окончен
2 : 0
Нюрнберг
Нюрнберг
1:0 Рёзелер – 43'   2:0 Кейта-Рюэль – 90+1'
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