Коваленко прибыл в Италию на подписание контракта с «Аталантой»

24-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтёра» Виктор Коваленко прилетел в Италию, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Сегодня Коваленко подпишет контракт с «Аталантой».

Сообщалось, что по завершении перехода в «Аталанту» Коваленко может сразу же отправиться в аренду в другой клуб чемпионата Италии. Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини опасается, что полузащитник не сможет сразу же адаптироваться в новом для себя чемпионате, поэтому предложит игроку доиграть сезон в аренде. В числе главных претендентов «Дженоа», имеющий место в заявке для игроков не из Евросоюза. Напомним, что в составе «грифонов» выступает экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов.



Коваленко является воспитанником «Шахтёра», а за основу «горняков» выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне провёл 8 матчей в чемпионате Украины и забил 4 гола. Напомним, что за «Аталанту» выступает его соотечественник Руслан Малиновский.