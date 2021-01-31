Коваленко прибыл в Италию на подписание контракта с «Аталантой»

24-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтёра» Виктор Коваленко прилетел в Италию, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Сегодня Коваленко подпишет контракт с «Аталантой».
Сообщалось, что по завершении перехода в «Аталанту» Коваленко может сразу же отправиться в аренду в другой клуб чемпионата Италии. Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини опасается, что полузащитник не сможет сразу же адаптироваться в новом для себя чемпионате, поэтому предложит игроку доиграть сезон в аренде. В числе главных претендентов «Дженоа», имеющий место в заявке для игроков не из Евросоюза. Напомним, что в составе «грифонов» выступает экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов.
Коваленко является воспитанником «Шахтёра», а за основу «горняков» выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне провёл 8 матчей в чемпионате Украины и забил 4 гола. Напомним, что за «Аталанту» выступает его соотечественник Руслан Малиновский.
- 31 января 2021
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:43
-
19:34
-
19:32
-
19:23
-
19:19
-
19:10
-
19:07
-
19:00
-
19:00
-
18:52
-
18:52
-
18:41
-
18:36
-
18:31
-
18:23
-
18:10
-
18:08
-
18:00
-
17:48
-
17:40
-
17:40
-
17:32
-
17:25
-
17:22
-
17:20
-
17:05«Витесс» хочет приобрести Зиньковского Эксклюзив
-
17:00
-
16:57
-
16:55
-
16:51
-
16:16
-
16:15