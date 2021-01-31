«Монако» объявил стартовый состав на матч с «Нантом». Головин — в запасе
Сегодня, 31 января, в матче 22-го тура французской Лиги 1 «Нант» примет на своём поле «Монако». Встреча пройдёт на стадионе «Божуар», стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Опубликованы стартовые составы.
«Нант»: Лафон, Траоре, Коркия, Кастеллетто, Паллуа, Коко, Жиротто, Туре, Луза, Саймон, Коло Муани.
«Монако»: Леком, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайю Энрике, Диатта, Фофана, Тшуамени, Диоп, Бен Йеддер, Фолланд.
Таким образом, российский полузащитник Александр Головин начнёт эту встречу на скамейке запасных.
В преддверии матча «Монако» идёт на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, в то время как «Нант» вплотную приближен к зоне вылета — 17-е место.
Головин: меня тянет в Россию, но о переходе из ЦСКА в «Монако» точно не жалею
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