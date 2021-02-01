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«Монако» одержал пятую победу подряд

«Монако» одержал пятую победу подряд
Футбол / Франция 0

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Нант». Встреча проходила на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и завершилась со счётом 2:1.

На 45-й минуте счёт открыл защитник монегасков Гильермо Марипан, ему ассистировал Джибриль Сидибе. Во втором тайме преимущество «Монако» увеличил нападающий Кевин Фолланд, голевую передачу отдал Каю Энрике. На 73-й минуте вторую красную карточку получил защитник «Нанта» Николя Паллуа. В меньшинстве «Нанту» удалось забить гол — отличился Рено Эмон.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле на 69-й минуте.

«Монако» набрал 42 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего «Лилля» на шесть очков. Команда Головина одержала пятую победу подряд.

Франция - Лига 1. 22-й тур
31 января 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
0:1 Марипан – 45'   0:2 Фолланд – 60'   1:2 Эмон – 83'
Удаления: Паллуа – 73' / нет
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