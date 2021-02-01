«Монако» одержал пятую победу подряд

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Нант». Встреча проходила на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и завершилась со счётом 2:1.

На 45-й минуте счёт открыл защитник монегасков Гильермо Марипан, ему ассистировал Джибриль Сидибе. Во втором тайме преимущество «Монако» увеличил нападающий Кевин Фолланд, голевую передачу отдал Каю Энрике. На 73-й минуте вторую красную карточку получил защитник «Нанта» Николя Паллуа. В меньшинстве «Нанту» удалось забить гол — отличился Рено Эмон.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле на 69-й минуте.

«Монако» набрал 42 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего «Лилля» на шесть очков. Команда Головина одержала пятую победу подряд.