«Барселона» вырвала победу у «Атлетика» и обогнала «Реал»

В матче 21-го тура испанской Примеры «Барселона» переиграла «Атлетик» Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 2:1.

На 20-й минуте счёт открыл Лионель Месси, который идеально исполненил удар со штрафного. В начале второго тайма «Атлетик» сравнял счёт благодаря автоголу Жорди Альбы. Юри Берчиче запустил в прорыв по левому флангу атаки Рауля Гарсию и тот навесил в центр чужой штрафной, где Альба при попытке опередить де Маркоса срезал мяч в свои ворота.

На 75-й минуте Антуан Гризманн забил победный гол. Усман Дембеле отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда Мингуэса прострелил низом в центр на линию вратарской и Гризманн ударом в касание расстрелял ворота.

«Барселона» в 20 матчах набрала 40 очков и по дополнительным показателям обогнала в таблице Примеры мадридский «Реал» (40). «Атлетик» (24) занимает 11-е место.