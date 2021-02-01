В «Спартаке» подтвердили, что Квинси Промес близок к возвращению в клуб

Нападающий «Аякса» Квинси Промес может уже в скором времени вернуться в московский «Спартак». Об этом сообщил глава департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов.



«Стороны близки к достижению договорённостей по условиям трансфера и личного контракта. Обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами», — приводит слова Фетисова Sport24.



Напомним, трансферное окно в Нидерландах закрывается сегодня, 1 февраля.



Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).

«Спартак» заплатит за трансфер Промеса € 7,5-10 млн