«Ахмат» пожаловался на Мбенге в ФИФА. Игрок самовольно уехал в августе и не вернулся

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о ситуации с нападающим Аблайе Мбенге, уехавшим из стана грозненцев без уведомления руководства.



«Мбенге самовольно покинул расположение клуба ещё в августе. Мы неоднократно пытались связаться с ним, получить от него разъяснения. После отъезда в клуб он не вернулся.



Мбенге нарушил условия трудового договора, расторгнув его в одностороннем порядке без обоснованной причины. Соответственно, клуб подал претензию в палату по разрешению споров в ФИФА и будет добиваться применения к футболисту финансовых и спортивных санкций», — цитирует Газзаева Sport24.



Мбенге защищал цвета «Ахмата» с 2015 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Мелкадзе: Тедеско если и видел мою работу, то в других командах