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«Ахмат» пожаловался на Мбенге в ФИФА. Игрок самовольно уехал в августе и не вернулся

«Ахмат» пожаловался на Мбенге в ФИФА. Игрок самовольно уехал в августе и не вернулся
Футбол / РПЛ 0
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о ситуации с нападающим Аблайе Мбенге, уехавшим из стана грозненцев без уведомления руководства.

«Мбенге самовольно покинул расположение клуба ещё в августе. Мы неоднократно пытались связаться с ним, получить от него разъяснения. После отъезда в клуб он не вернулся.

Мбенге нарушил условия трудового договора, расторгнув его в одностороннем порядке без обоснованной причины. Соответственно, клуб подал претензию в палату по разрешению споров в ФИФА и будет добиваться применения к футболисту финансовых и спортивных санкций», — цитирует Газзаева Sport24.

Мбенге защищал цвета «Ахмата» с 2015 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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